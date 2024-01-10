Huawei разрабатывает новый чипсет Kirin 9010 для своей предстоящей флагманской серии смартфонов P70. Новый чипсет может быть модифицированной версией Kirin 9000S и, вероятно, будет использовать 7-нанометровый процесс SMIC

Huawei разрабатывает новый чипсет Kirin 9010 для своей предстоящей флагманской серии смартфонов P70. Это будет первый флагманский лайнап компании в этом году, в который войдут стандартная модель P70, P70 Pro и, вероятно, топовая модель P70 Art.

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Хотя конкретные характеристики Kirin 9010 еще не разглашены, предполагается, что Huawei может повторно использовать 7-нанометровый процесс SMIC из-за различных факторов. Судя по всему, Kirin 9010 может быть модифицированной версией чипсета, используемого в серии Mate 60. В прошлом Huawei уже практиковала подобный подход, выпустив Kirin 9000SL, который является несколько более медленной версией Kirin 9000S, но с измененной конфигурацией ЦП.

Отмечается, что для Kirin 9010 Huawei, скорее всего, будет использовать 7-нанометровый процесс SMIC, так как более ранний анализ ноутбука Huawei Qingyun L540 показал, что 5-нанометровый Kirin 9006C был изготовлен TSMC, а не SMIC. Это намекает на то, что 5-нанометровый узел SMIC еще не готов, хотя ранее сообщалось, что крупнейший в Китае производитель полупроводников начнет массовое производство своей 5-нанометровой технологии с использованием существующего оборудования DUV вместо передовых EUV-машин.

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Huawei, как правило, представляет свои флагманские серии смартфонов на Mobile World Congress (MWC), так что остается посмотреть, сохранит ли компания эту практику в следующем месяце.