NASA объявило о переносе миссий "Артемида-2" и "Артемида-3" из-за технических проблем. "Артемида-2" перенесена на сентябрь 2025 года, а "Артемида-3" - на сентябрь 2026 года.

NASA объявило о пересмотре графика своих амбициозных миссий "Артемида" в связи с рядом технических проблем, подчеркивая при этом важность безопасности астронавтов.

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Первая пилотируемая миссия "Артемида-2", которая планировала отправить четырех астронавтов на орбиту Луны, теперь запланирована на сентябрь 2025 года вместо конца 2024 года. Следующая миссия, "Артемида-3", предусматривающая первую пилотируемую посадку на Луну, отложена на сентябрь 2026 года.

Причинами задержки стали несколько ключевых факторов. Во-первых, возникли проблемы с эрозией материала теплового щита капсулы Орион во время возвращения миссии "Артемида-1". Во-вторых, были выявлены недостатки в компонентах системы жизнеобеспечения капсулы. В-третьих, возникли вопросы касательно системы аварийного спасения Ориона.

Эти проблемы требуют дополнительного времени для тщательной диагностики, исправления недочетов и проведения дополнительных тестов. NASA подчеркивает, что безопасность астронавтов является главным приоритетом в подготовке к этим миссиям.

Задержка миссии "Артемида-2" также предоставляет дополнительное время для разработки компанией SpaceX версии системы посадки человека Starship и космических костюмов Axiom Space, необходимых для миссии "Артемида-3". Разработка этих ключевых компонентов также является сложной и требует дополнительного времени.

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Администрация NASA подчеркнула, что установленные новые сроки для запусков являются "агрессивными", но реалистичными, учитывая текущие технические и операционные вызовы.