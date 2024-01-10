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Космические Силы США объявили о заключении контракта на сумму $19,8 миллиона с компанией Microsoft. Цель соглашения — создание передовой обучающей платформы, использующей виртуальную и смешанную реальность. Этот шаг представляет собой важное развитие военной симуляции и расширение возможностей облачной платформы Azure в космической сфере.
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Контракт, о котором было объявлено 5 января, предусматривает продолжение работы над инструментом симуляции космического пространства в дополненной реальности, над которым Microsoft начала работать в прошлом году для Командования космических систем в Лос-Анджелесе.
Проект (I3E) включает в себя использование гарнитур HoloLens от Microsoft, облачной платформы Azure и сетевой архитектуры для создания общих опытов в дополненной реальности. Эти технологии совместно создают интерактивную модель космического пространства с точным масштабированием орбитальных объектов, которыми пользователи могут манипулировать в реальном времени.
Соглашение I3E предоставляет военнослужащим Космических Сил доступ к моделированию поведения спутников на основе физических законов, инструментам анализа разведданных и космическим военным играм. По словам полковника Ричарда Кнайсли, этот инструмент обеспечивает непревзойденный опыт для лучшего понимания космической области.
Согласно отзывам военнослужащих, которые уже использовали I3E в обучении, система предоставляет уникальное понимание динамики космоса. "Использование гарнитуры и возможность визуально взаимодействовать с планетами и спутниками, глубже понимая космос, было впечатляющим", отметил первый лейтенант Джордан Сэвидж.
Технология будет доступна всем военнослужащим Космических Сил по всему миру через виртуальный рабочий стол, добавил Стив Китай, старший директор Azure Space.