Космические Силы США заключили контракт с Microsoft на разработку обучающей среды с использованием виртуальной и смешанной реальности

Космические Силы США объявили о заключении контракта на сумму $19,8 миллиона с компанией Microsoft. Цель соглашения — создание передовой обучающей платформы, использующей виртуальную и смешанную реальность. Этот шаг представляет собой важное развитие военной симуляции и расширение возможностей облачной платформы Azure в космической сфере.

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Контракт, о котором было объявлено 5 января, предусматривает продолжение работы над инструментом симуляции космического пространства в дополненной реальности, над которым Microsoft начала работать в прошлом году для Командования космических систем в Лос-Анджелесе.

Проект (I3E) включает в себя использование гарнитур HoloLens от Microsoft, облачной платформы Azure и сетевой архитектуры для создания общих опытов в дополненной реальности. Эти технологии совместно создают интерактивную модель космического пространства с точным масштабированием орбитальных объектов, которыми пользователи могут манипулировать в реальном времени.

Соглашение I3E предоставляет военнослужащим Космических Сил доступ к моделированию поведения спутников на основе физических законов, инструментам анализа разведданных и космическим военным играм. По словам полковника Ричарда Кнайсли, этот инструмент обеспечивает непревзойденный опыт для лучшего понимания космической области.

Согласно отзывам военнослужащих, которые уже использовали I3E в обучении, система предоставляет уникальное понимание динамики космоса. "Использование гарнитуры и возможность визуально взаимодействовать с планетами и спутниками, глубже понимая космос, было впечатляющим", отметил первый лейтенант Джордан Сэвидж.

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Технология будет доступна всем военнослужащим Космических Сил по всему миру через виртуальный рабочий стол, добавил Стив Китай, старший директор Azure Space.