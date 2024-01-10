Новый премьер-министр Франции Габриэль Атталь подвергается критике за свою политику, направленную против трудящихся и мусульман. Его назначение вызывает споры.

Назначенный на должность премьер-министра Франции 34-летний Габриэль Атталь сталкивается с критикой за свои политические взгляды и действия. Политический комментатор из Белфаста Фил Келли в эфире программы "Political Misfits" на Sputnik выразил свое неодобрение курса Атталь, бывшего политика Социалистической партии.

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Келли охарактеризовал Атталь как продукт политического устройства, готового к любым действиям ради личного продвижения. Он подчеркнул, что Атталь перешел из Социалистической партии к движению Эммануэля Макрона, стремясь к продвижению. Келли также обратил внимание на образование Атталь и его преодоление трудностей, связанных с его гомосексуальной ориентацией и еврейским происхождением.

Кроме того, комментатор обвинил Атталь в антитрудовой политике во время его работы в министерстве финансов, отмечая его негативное отношение к культуре забастовок во Франции. Франция, с ее мощным профсоюзным движением, переживала многочисленные демонстрации против попыток Макрона повысить пенсионный возраст и ослабить трудовые защиты.

Атталь также обвиняется в популизме, направленном против иммигрантов и мусульман. Келли упомянул, что Атталь, как министр образования, запретил мусульманским девушкам во французских школах носить абаю, традиционную одежду, часто носимую в арабском мире.

Поддержка бывшей Социалистической партии Франции, к которой ранее принадлежал Атталь, значительно упала после того, как бывший президент Франсуа Олланд стал самым непопулярным лидером в истории Пятой республики. На президентских выборах в 2022 и 2017 годах партия получила лишь однозначную поддержку. Французская левая оппозиция в основном поддерживает политика Жан-Люка Меланшона.

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Келли заключил, что выбор в современной французской политике фактически отсутствует, и подлинное руководство в стране осуществляет правый политик Марин Ле Пен.