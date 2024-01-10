Королевский флот Великобритании сталкивается с серьезными проблемами, включая сокращение числа боевых кораблей и недостаток персонала.

Королевский ВМФ Великобритании, несмотря на значительные вложения в свою военно-морскую мощь, испытывает серьезные проблемы. Причины этого заключаются в нехватке кадров, сокращении числа военных кораблей и ряде операционных трудностей.

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Как отмечают британские СМИ, ВМФ страны планирует вывести из строя два недавно модернизированных фрегата класса Type 23 - HMS Argyll и HMS Westminster. Это решение связано с критическим дефицитом кадров и изменениями в стратегии военно-морских сил. Несмотря на первоначальные планы о совместной работе этих кораблей с новыми фрегатами класса Type 26, экипажи снятых с эксплуатации фрегатов будут распределены по другим судам.

Было запланировано строительство 13 фрегатов класса Type 26, однако позже эта цифра была сокращена до восьми. Также было урезано количество эсминцев класса Type 45 с 12 до 6 из-за проблем с их эксплуатацией и боевой эффективностью.

Эксперты отмечают, что подобные сокращения и финансовые трудности не позволяют британскому флоту удерживать лидирующие позиции в мире. В дополнение к этому, в последние годы Королевский флот столкнулся с проблемой недостатка персонала. В частности, с марта 2022 по март 2023 года наблюдалось снижение числа военнослужащих на 22,1%, что привело к сокращению общего числа личного состава ВМФ и Королевских морских пехотинцев.

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Сложности с рекрутингом и управлением флотом вызывают обеспокоенность относительно способности Великобритании поддерживать свои военно-морские силы на должном уровне. Это также отражает более широкую проблему, с которой сталкиваются западные вооруженные силы, включая армию США, где также наблюдается снижение числа персонала по аналогичным причинам.