В конце декабря Южная Африка подала жалобу на Израиль в Международный суд в Гааге в соответствии с Конвенцией ООН о геноциде 1948 года по поводу ситуации в секторе Газа, призвав суд принять временные меры против израильских властей.

Южноафриканская Республика обратилась в Международный Суд в Гааге с обвинением против Израиля о нарушении положений Конвенции ООН 1948 года о геноциде. Иск связан с событиями в Газе. Африканские государства, как сообщает некоммерческая организация Gift of the Givers, призваны оказать поддержку инициативе ЮАР в судебном процессе против Израиля.

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Gift of the Givers в своем заявлении, опубликованном Sputnik Africa, подчеркивает важность солидарности африканских наций в этом вопросе. "Мы обращаемся к африканцам на нашем континенте, чтобы они призвали свои правительства выступить на стороне исторической справедливости, поддержав позицию Южноафриканской Республики в суде", - говорится в сообщении.

Дело против Израиля воспринимается организацией как столкновение глобальных ценностей - борьба между справедливостью и несправедливостью, а также конфронтация между Африкой и Западом в контексте империализма и колониализма.

ЮАР рассчитывает на начало слушаний по своему иску 11 января в Гааге. Сирил Рамафоса, президент Южноафриканской Республики, подчеркнул, что обращение в суд было принципиальным решением, подчеркивая обязательство Pretoria поддерживать палестинцев.

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В ответ на иск, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху критиковал ЮАР за "трусость" и обвинил во лжи, отметив, что израильская армия является самой "моральной" в мире.