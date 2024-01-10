Венгерские чиновники выдвинули условия для отмены вето Венгрии на пакет помощи ЕС Украине в размере €50 миллиардов.

По сообщениям СМИ, Венгрия выдвинула условия для отмены своего вето на пакет помощи Европейского Союза Украине на сумму €50 миллиардов. Согласно предложению, финансирование должно ежегодно утверждаться на протяжении четырех лет.

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Как сообщает Politico, венгерский премьер-министр Виктор Орбан представил свое предложение на встрече 27 финансовых экспертов ЕС в прошлую пятницу. План предусматривает предоставление Украине €12,5 миллиардов в виде грантов и кредитов ежегодно в течение четырех лет, при условии единогласного одобрения Европейским Советом.

Орбан, призывающий к разрешению конфликта между Россией и Украиной путем переговоров, заблокировал пакет помощи на саммите Европейского Совета в декабре в Брюсселе. Ему оказывается давление со стороны лидеров ЕС, чтобы он изменил свою позицию до следующего саммита 1 февраля. Орбан предупредил, что Венгрия также может помешать вступлению Украины в ЕС, хотя в прошлом месяце воздержался от голосования по вопросу о начале переговоров о членстве с Киевом.

Ежегодное голосование по вопросу о предоставлении помощи ЕС Украине позволит Орбану блокировать финансирование или требовать уступок от Брюсселя. По словам дипломатов ЕС, ежегодное распределение финансовой помощи не даст Киеву необходимой финансовой предсказуемости. Отмечается, что программа помощи будет финансироваться за счет семилетнего бюджета ЕС.

Эта ситуация наступает в момент, когда крупнейший западный благотворитель Украины, США, испытывает нехватку средств на помощь. План президента США Джо Байдена о предоставлении дополнительных $61,4 миллиарда Украине застрял в Конгрессе. Республиканцы утверждают, что Байдену не хватает четкой стратегии для завершения кризиса в Украине и что поставки оружия только продлевают кровопролитие.

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Орбан может усилить свое влияние в ЕС, если Венгрия возьмет на себя ротационное председательство Европейского Совета после ухода бельгийца Шарля Мишеля с этой должности позднее в этом году. В случае, если лидерам ЕС не удастся быстро найти и подтвердить преемника Мишеля, Орбан может возглавить совет.