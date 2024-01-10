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Массовые протесты в Германии: Медведев предупреждает о риске для Канцлера Шольца
Массовые протесты в Германии, вызванные экономическими решениями правительства и поддержкой Украины, могут поставить под угрозу положение канцлера Олафа Шольца.

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Бывший президент России Дмитрий Медведев выразил мнение, что массовые протесты в Германии могут подорвать позицию канцлера Олафа Шольца. По его словам, начавшаяся на этой неделе забастовка фермеров, перевозчиков и ремесленников в стране является ответом на неправильные приоритеты берлинских властей в расходовании средств, в частности, на поддержку Украины.

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Как указал Медведев, который в настоящее время является заместителем председателя Совета безопасности России, сокращения дизельных субсидий и налоговых льгот для аграрного сектора в Германии вызывают опасения среди фермеров о возможном банкротстве. Эти сокращения являются прямым следствием значительных расходов на помощь Украине.

Медведев также отметил, что подобные демонстрации, используемые в Украине, могут иметь потенциал для свержения канцлера Шольца. Он добавил, что в Москве ситуацию наблюдают с удовольствием.

Согласно оценкам Кильского института мировой экономики (IfW), Германия оказала Украине двустороннюю помощь на сумму $23 миллиарда, включая расходы на прием беженцев. Это составляет около половины всей помощи ЕС Украине.

Помимо Германии, в США также наблюдается неопределенность в отношении продолжения помощи Украине. Республиканцы в Конгрессе отказываются предоставлять дополнительные средства без конкретного плана на победу Украины и уступок в иммиграционной политике. В ЕС Венгрия наложила вето на план Еврокомиссии по поддержке украинского правительства.

Тем временем, согласно опросу INSA, опубликованному газетой Bild, 64% немецких избирателей считают, что Шольц должен уйти в отставку. В качестве потенциальной замены называется министр обороны Борис Писториус.

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Фермеры в Германии начали "неделю акций", блокируя автомагистрали своей техникой и выражая недовольство политикой правительства. Ситуация в стране накаляется, и Медведев предупреждает о возможных серьезных политических последствиях для нынешнего канцлера Германии.

#новости
Источник: de.rt.com
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