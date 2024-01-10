По данным СМИ, половина всех проданных в России iPhone, а также некоторые устройства Samsung уже разблокированы за рубежом

По сообщениям СМИ, половина всех iPhone, продаваемых в России, а также некоторые устройства Samsung, были активированы за границей. Это мера, предпринятая розничными продавцами для обхода западных санкций.

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В сообщении уточняется, что розничные сети начали информировать клиентов о том, что приобретенное устройство может быть уже активировано. Такая информация появилась на кассовых чеках и на сайтах онлайн-магазинов. А эксперт из Mobile Research Group Эльдар Муртазин в интервью газете подчеркнул, что все больше торговых сетей начинают продавать уже активированные устройства. Если год назад таких было около 20%, то сейчас их доля достигает 50%.

По данным газеты, в числе затронутых устройств оказались некоторые модели Samsung, хотя этот вопрос не так критичен, как для iPhone. Устройства Samsung, предназначенные для ряда арабских стран, а также для Казахстана, Армении и Узбекистана, легко регистрируются в российских сетях связи.

Основной целью перепродажи активированных устройств является желание реселлеров и покупателей скрыть логистическую цепочку поставок смартфонов из страны-производителя в Россию и избежать санкций. Активация смартфона в стране, не подверженной санкциям, легитимизирует его продажу в глазах производителя.

Некоторые арабские страны имеют "фабрики активации" для поставок в страны, подпадающие под санкции. Китайские дистрибьюторы также не отказывают своим партнерам в активации устройств. Эта практика представляет собой большой международный бизнес, однако отследить все транзакции и логистические цепочки крайне сложно.

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Возможно, производители смартфонов осознают, что их устройства попадают в страны, подверженные санкциям, но до сих пор это игра выгодна всем участникам – за исключением, возможно, конечных потребителей.