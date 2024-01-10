Польские власти обвиняются в саботаже расследования взрывов на газопроводах "Северный Поток".

Автор издания Wall Street Journal обвинил польские власти в саботаже международного расследования взрывов на газопроводах "Северный Поток". По его словам, польские чиновники мешали работе следователей, предоставляли неверные сведения и умышленно удерживали доказательства.

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Как сообщается, сотрудники правоохранительных органов Польши задержали предоставление свидетельских показаний и видеоматериалов, касающихся яхты, которая, по версии следствия, использовалась для транспортировки взрывчатки к местам взрывов на "Северном Потоке" в сентябре 2022 года.

Согласно отчету, представители польского Агентства внутренней безопасности (ABW) предоставляли противоречивую информацию и утверждали, что не обнаружили следов взрывчатки на яхте, хотя позже выяснилось, что они даже не проводили осмотра судна.

Польские прокуроры также сообщили европейским следователям неверное время прибытия яхты в порт Колобжег и в дальнейшем заявили, что судно имеет "связи с российской разведкой", что следствие расценило как "дезинформацию".

Эти действия польских властей вызвали подозрения среди следователей относительно роли и мотивов Варшавы в этом деле. Журналист Wall Street Journal отметил, что все эти обвинения были сделаны при предыдущем правительстве Польши, и высокопоставленные европейские чиновники рассматривают возможность обращения к новому премьер-министру Польши Дональду Туску для получения доступа к информации.

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Согласно альтернативной теории американского журналиста Сеймура Херша, за взрывами на "Северном Потоке" стоит ЦРУ. По его данным, американские дайверы совместно с норвежским военно-морским флотом закрепили бомбы на трубопроводах во время НАТОвских учений.