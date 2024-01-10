Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Mirakl
Польша саботировала расследование взрыва «Северного потока»
Польские власти обвиняются в саботаже расследования взрывов на газопроводах "Северный Поток".

реклама

Автор издания Wall Street Journal обвинил польские власти в саботаже международного расследования взрывов на газопроводах "Северный Поток". По его словам, польские чиновники мешали работе следователей, предоставляли неверные сведения и умышленно удерживали доказательства.

реклама

Как сообщается, сотрудники правоохранительных органов Польши задержали предоставление свидетельских показаний и видеоматериалов, касающихся яхты, которая, по версии следствия, использовалась для транспортировки взрывчатки к местам взрывов на "Северном Потоке" в сентябре 2022 года.

Согласно отчету, представители польского Агентства внутренней безопасности (ABW) предоставляли противоречивую информацию и утверждали, что не обнаружили следов взрывчатки на яхте, хотя позже выяснилось, что они даже не проводили осмотра судна.

Польские прокуроры также сообщили европейским следователям неверное время прибытия яхты в порт Колобжег и в дальнейшем заявили, что судно имеет "связи с российской разведкой", что следствие расценило как "дезинформацию".

Эти действия польских властей вызвали подозрения среди следователей относительно роли и мотивов Варшавы в этом деле. Журналист Wall Street Journal отметил, что все эти обвинения были сделаны при предыдущем правительстве Польши, и высокопоставленные европейские чиновники рассматривают возможность обращения к новому премьер-министру Польши Дональду Туску для получения доступа к информации.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Согласно альтернативной теории американского журналиста Сеймура Херша, за взрывами на "Северном Потоке" стоит ЦРУ. По его данным, американские дайверы совместно с норвежским военно-морским флотом закрепили бомбы на трубопроводах во время НАТОвских учений.

#новости
Источник: de.rt.com
2
Показать комментарии (2)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

"Ростех" планомерно возрождает легендарный завод России
6
К строящейся жемчужине Севморпути в рекордные сроки подведена ЖД магистраль
11
Россия начинает мегапроект по созданию сети высокоскоростных железных дорог задуманных при СССР
59
Строительство автомагистрали М-12 "Восток" запланировано до 2030 года
28
Первый полет экспериментального самолета X-65 запланирован на 2025 год
1
Украинские журналисты назвали секретный аэродром, на котором разместят базу для истребителей F-16
5
Майнеры начали готовиться к очередной криптовалютной лихорадке, закупая видеокарты в больших объемах
11
AMD представила видеокарту Radeon RX 7600 XT 16 ГБ
+
Siemens с Sony представляет систему для создания пространственного контента
+
MSI представила «читерский» монитор MEG 321URX для фанатов League of Legends с функцией скрытого ИИ
5
Румыния строит шоссе от своих портов к украинской границе
+
Канада год назад выкупила для ВСУ NASAMS – Но переведенные за это 402 млн долларов "растворились"
+
AMD представила новые бюджетные игровые процессоры Ryzen 7 8700G, Ryzen 5 8600G и Ryzen 5 8500G
3
ВСУ заявили о перехвате ракеты "Кинжал" и показали фото боевой части
9
Eurasian Times: российские средства РЭБ подавляют дроны ВСУ
+
Компания Microchip Technology получит 162-миллионное финансирование от США
+
На Украине зафиксировано использование российской армией новейших моделей Герань-2
+
Acer представила огромный 57-дюймовый изогнутый MiniLED монитор Predator Z57
1
Представлен Hub M3 от Aqara способный заменить популярные платформы для умного дома
4
Что известно о дроне-камикадзе Шахед 238, который по мнению зарубежных СМИ, уже доставлен в Россию
+

Популярные статьи

Грандиозный саудовский проект "Neom" уже виден из космоса
26
Игровой ПК за 85 000р для юного геймера – как мне не дали отдохнуть 6 января, и чем всё закончилось
55
Что не так с игровыми OLED-мониторами
48
10 забытых шутеров прошлого с потрясающим геймлеем, в которые стоит поиграть в 2024 году, часть 11
2
"Немая ярость" и "Ганмен" - обзор двух совершенно разных боевиков
5
Максимально выгодный игровой компьютер для геймера с почти пустым кошельком в январе 2024 года
10
Обзор и тестирование материнской платы ASUS ROG Maximus Z790 Apex Encore
18
Как появились запрещённые ныне пули "дум-дум"
6
Обзор геймпада Sony PlayStation DualSense (CFI-ZCT1J, PS5)
2
Баланс сил на рынке чипов медленно, но неуклонно смещается в сторону Китая
+

Сейчас обсуждают

valderm
14:58
запахло говном от ишака, иди помойся
RTX 4060Ti Eagle OC 8GB от Gigabyte - мой новый идеал
22870
14:56
> Вообще у меня была куча карт начиная с начала 90х. И это третья карта, которая выглядит беспроблемной и авансом долгоиграющей. Мой топ на сегодня: А мой такой: 1. Trident TVGA9000. 2. S3 Savage 4. 3...
RTX 4060Ti Eagle OC 8GB от Gigabyte - мой новый идеал
R_baron
14:53
А вы людишки глупые дальше умирайте за их - истинных украинцев.
Новая вилла мэра Киева в Гамбурге возмутила украинцев
OgoGoLog
14:52
Это всё ещё про "побибикать"?
RTX 4060Ti Eagle OC 8GB от Gigabyte - мой новый идеал
Юрий Морозов
14:52
О чем в статье не сказано - так то, что пылесосы с лидаром обычно выше, чем без него. Так что это вопрос ваших приоритетов. Себе в итоге решил брать с лидаром, потому что думаю: пусть уж лучше то, что...
Какой робот-пылесос не стоит покупать в 2023 году
ALFik
14:51
Ты необъективен.
RTX 4060Ti Eagle OC 8GB от Gigabyte - мой новый идеал
alek5sd
14:50
Достали чубатые.Сь...ни в Куев
Россия начинает мегапроект по созданию сети высокоскоростных железных дорог задуманных при СССР
OgoGoLog
14:49
"Если все знают" Кто все? Во всём мире от силы пару десятков человек знает кто и что сделал с этими трубами. Остальное манипуляции. И на их основе у поляков уже рука кремля отросла?
Польша саботировала расследование взрыва «Северного потока»
Eisbrecher
14:48
То есть реализация привода (моно, полный, парт-тайм), блокировки, мощность двигателя, вес и геометрия автомобиля - не влияют вообще?
Набирает популярность видео с застрявшим в снегу электрическим пикапом Tesla Cybertruck
Mostack
14:45
Пожалуйста =)
RTX 4060Ti Eagle OC 8GB от Gigabyte - мой новый идеал
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем