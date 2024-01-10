Мэр Киева Виталий Кличко стал владельцем роскошной виллы в Гамбурге стоимостью около €5,5 миллиона, вызвав недовольство среди украинцев.

Виталий Кличко, мэр Киева, стал обладателем роскошной виллы в престижном районе Гамбурга-Отмаршен, стоимостью около €5,5 миллионов, вызвав возмущение среди украинских граждан. По информации, опубликованной в нескольких украинских СМИ и Берлинской газете, новое приобретение Кличко вызвало бурную реакцию в социальных сетях.

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Согласно этим отчетам, бывший чемпион мира по боксу получил дом от американской компании Maximum I LLC, прежде принадлежавшей брату Виталия, Владимиру Кличко. Передача виллы в Гамбурге являлась, по всей видимости, способом погашения долгов перед мэром Киева.

Украинское онлайн-издание "Украинская правда" сообщило, что Виталий Кличко передал виллу в Гамбурге своей бывшей жене Наталье Егоровой. В обмен он якобы получил дом в киевском районе Лютыж и автомобиль Land Rover Discovery.

Открытие доступа к реестру имущества Национальным агентством по борьбе с коррупцией Украины позволило гражданам видеть изменения в имущественном статусе лиц. Хотя приобретение виллы в Гамбурге Кличко не нарушает украинское законодательство, критика в соцсетях не утихает, особенно на фоне продолжающегося конфликта в Украине.

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В сообщениях в социальных сетях украинцы выражают недовольство, утверждая, что "Кличко обогащается, пока солдаты погибают на фронте".