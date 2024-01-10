На фоне усиления напряженности между Швецией и Россией, шведские чиновники призвали население к подготовке к потенциальному военному конфликту.

На фоне обострения отношений между Швецией и Россией, шведские власти призвали своих граждан к подготовке к потенциальному военному конфликту. Это произошло несмотря на заявления России о нежелании войны и стремлении к мирному урегулированию международных напряжений.

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В своем выступлении на национальной конференции "Folk och försvar" (Народ и оборона) в Сялене, министр иностранных дел Швеции Тобиас Биллстрём подчеркнул значимость предстоящего вступления страны в НАТО, называя это важным шагом в политике безопасности Швеции.

Несмотря на то что Москва неоднократно выражала мирные намерения и указывала на нежелательность военной конфронтации, шведские чиновники озабочены потенциальной угрозой со стороны России. Министр обороны Пол Йонсон выразил опасения, что конфликт может затронуть и Швецию.

Швеция, отказавшаяся от своей долгосрочной политики нейтралитета в прошлом году, объявила о своем решении присоединиться к НАТО. Это решение было принято после начала военной операции на Украине в феврале 2022 года. Финляндия также приняла аналогичное решение и планирует вступить в НАТО в апреле 2024 года.

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Москва, в свою очередь, неоднократно заявляла, что расширение НАТО к ее западным границам и отказ исключить возможное членство Украины в альянсе являются вызовом для ее национальной безопасности. Россия призывает к диалогу и поиску мирных путей решения международных конфликтов, подчеркивая свои мирные намерения.