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Mirakl
Депутат США хочет возбудить процедуру импичмента главе Пентагона
Конгрессмен Мэтт Розендейл намерен инициировать процедуру импичмента в отношении министра обороны Ллойда Остина, обвиняя его в неоднократных нарушениях присяги и угрозе безопасности граждан.

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Мэтт Розендейл, американский конгрессмен от штата Монтана, объявил о своем намерении инициировать процедуру импичмента в отношении министра обороны США Ллойда Остина. Розендейл обвиняет Остина в неоднократных нарушениях присяги и угрозе безопасности граждан США.

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По словам Розендейла, Остин подвергает риску жизни американцев и недостаточно компетентен для занимаемой должности. Розендейл планирует внести соответствующую резолюцию на заседании Палаты представителей во вторник.

Основаниями для импичмента, по мнению Розендейла, являются действия Остина во время вывода войск США из Афганистана в 2021 году и его роль в попытках скрыть информацию о так называемом китайском "шпионском шаре".

Недавняя госпитализация Остина также вызвала критику. Конгрессмен заявил, что недостоверная информация о состоянии здоровья Остина является частью его непрозрачной политики.

Пентагон подтвердил, что Остин был госпитализирован в Walter Reed National Military Medical Center из-за осложнений после медицинской процедуры. Однако Белый дом не был уведомлен о его отсутствии.

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Тем временем, во время госпитализации Остина, американские войска в Ираке и Сирии подверглись атакам, а йеменские повстанцы-хуситы успешно заблокировали Красное море для судоходства, связанного с Израилем.

#новости
Источник: de.rt.com
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