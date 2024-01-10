Российские учёные нашли в Сибири ядра начала XVIII века

Российские археологи сделали неожиданное открытие в Сибири – они обнаружили пушечные ядра начала 18 века, использовавшиеся не только в военных целях. Находка была сделана в районах, где когда-то располагались первые русские заставы на территории Сибири.

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Согласно информации Института археологии и этнографии Российской академии наук, исследователи изучают найденные наборы ядер различного калибра в Новосибирской области и Алтайском крае. Находки не только подтверждают наличие артиллерийских складов на заставах, но и указывают на присутствие различных типов орудий, хотя о них нет упоминаний в письменных источниках того времени.

Археологи отметили, что обнаруженные ядра могли использоваться не только в военных целях, но и для бытовых нужд, таких как чистка печных труб, добыча золота или рыбалка. Некоторые из них были найдены вблизи застав, другие – на значительном расстоянии от них.

Освоение Сибири началось еще в 1582 году во времена правления Ивана Грозного. После покорения сибирского ханства регион стал местом для поселения казаков и людей, стремившихся избежать государственной системы и власти царя. Они основали первые крепости и города в Сибири, а найденные ядра свидетельствуют о их повседневной жизни.

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Это открытие представляет большую ценность для изучения истории освоения Сибири, так как в учебной и исторической литературе практически отсутствуют сведения об вооружении российских аванпостов в регионе.