World Bicycle Relief показала Buffalo Bike – прочный и экономичный велосипед, созданный для улучшения мобильности в сельских районах

Организация World Bicycle Relief представила инновационный проект - Buffalo Bike. Этот уникальный велосипед создан специально для облегчения передвижения жителей сельских и малообеспеченных районов. Простой и надежный в дизайне, Buffalo Bike является долговечным решением для ежедневных поездок.

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Buffalo Bike разработан как универсальное транспортное средство, способное выдерживать тяжелые условия эксплуатации. Его стальная рама обеспечивает высокую прочность и долговечность, позволяя перевозить грузы весом до 100 кг. Велосипед оснащен простой в обслуживании односкоростной трансмиссией и надежными тормозами.

Особое внимание в проекте уделяется не только производству велосипедов, но и обучению местного населения навыкам веломеханика. World Bicycle Relief обучила более 3000 механиков по всему миру, обеспечивая тем самым доступность качественного обслуживания велосипедов на местах.

Buffalo Bike - это не просто средство передвижения, а ключ к новым возможностям для жителей сельских районов. Велосипеды помогают детям добираться в школу, предпринимателям - расширять свой бизнес, а также улучшают доступ к социальным и медицинским услугам.

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Получить Buffalo Bike можно только через пожертвование. Стоимость одного велосипеда составляет $165, что позволяет передать его тем, кто в нем нуждается. В партнерстве с компанией Trek, World Bicycle Relief провела кампанию по сбору средств, благодаря которой в 2023 году было собрано более $1 миллиона и отправлено более 6000 велосипедов в Африку и Южную Америку.