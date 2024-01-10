Этот четырехместный электрический VTOL (вертикальный взлет и посадка) обещает работать так же тихо, как посудомоечная машина, и возможно будет оснащен твердотельными батареями





реклама

На международной выставке CES Hyundai представила свой новый проект - электрическое воздушное такси S-A2, разработанное её дочерней компанией Supernal. Этот четырехместный электрический VTOL (вертикальный взлет и посадка) обещает работать так же тихо, как посудомоечная машина, и возможно будет оснащен твердотельными батареями.

S-A2 представляет собой электрический летательный аппарат с V-образным хвостом, разработанный для движения со скоростью 120 миль в час на высоте 1500 футов. Дизайн аппарата ориентирован на городские перевозки с расстояниями от 25 до 40 миль.

Особенностью S-A2 является восемь наклонных роторов и система распределенной электрической тяги. По заявлениям компании, шум во время вертикального взлета и посадки составит 65 дБ, а во время крейсерского полета - всего 45 дБ.

При разработке воздушного такси Hyundai уделяла особое внимание устойчивости и комфорту. Внутреннее устройство включает в себя конструкцию кузова с интегрированными силовой установкой, системами управления полетом и авионикой.

Главный технический директор Supernal Бен Диачун отметил, что электрическое воздушное такси "разработано с целью полного использования преимуществ современных электрических силовых агрегатов". Hyundai планирует подать заявку на сертификацию в США в середине 2024 года и начать летные испытания к концу 2024 года. Официальный запуск воздушного такси запланирован на 2028 год.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Компания также изучает различные варианты батарей, включая литий-металлические и твердотельные батареи. Hyundai активно исследует твердотельные батареи, о чем свидетельствуют различные патенты, в том числе недавно зарегистрированный в США патент на прессованную твердотельную батарею для электромобилей.