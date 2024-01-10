Meta вводит изменения в Instagram и Facebook для защиты подростков, включая скрытие контента о самоповреждении и расстройствах пищевого поведения, а также ужесточение настроек контента для молодых пользователей.

Компания Meta, принадлежащая Марку Цукербергу, вносит изменения в политику Instagram и Facebook для защиты подростков от контента, связанного с самоповреждением и расстройствами пищевого поведения. Эти шаги предпринимаются на фоне критики, что компания недостаточно активно борется с вредом для несовершеннолетних пользователей.

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Теперь Meta будет скрывать подобный контент от подростков, даже если он опубликован пользователями, на которых они подписаны. При поиске запросов, связанных с самоубийством, самоповреждением и расстройствами питания, пользователи будут направляться к ресурсам помощи от экспертов.

Основным изменением станет автоматическое применение наиболее строгих настроек контента для подростков на Instagram и Facebook. Данная настройка уже вводилась для новых пользователей-подростков, а теперь распространится на всех существующих молодых пользователей.

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Эти меры должны усложнить доступ к чувствительному контенту через функции поиска, однако подростки смогут самостоятельно изменять свои настройки. Компания также планирует отправлять уведомления, призывающие подростков к более защищенному использованию платформы.