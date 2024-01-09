Upbit Singapore, аффилированная с южнокорейской криптовалютной биржей Upbit, получила лицензию Major Payment Institution от Монетарного управления Сингапура, что позволит расширить список цифровых активов и услуг для клиентов. Компания готова использовать возможности Сингапура как финансового центра в Азии.

Аффилированная компания южнокорейской криптовалютной биржи Upbit, расположенная в Сингапуре, получила лицензию Major Payment Institution (MPI) от главного финансового регулятора города-государства. Это стало возможным после получения предварительного одобрения от регулятора в октябре.

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По словам основателя и генерального директора Upbit Singapore Алекса Кима, компания готова стать центром институциональной деятельности, используя надежную регуляторную базу Сингапура и его репутацию ведущего финансового центра в Азии. По информации The Block, операционный директор Upbit Singapore Ракс Сондхи сообщил, что компания планирует увеличить список доступных цифровых активов, а также предложения по ликвидности и институциональным услугам, при этом особое внимание будет уделено мерам защиты клиентов.

Родительская компания Upbit Singapore, Upbit APAC, также управляет платформами торговли криптовалютами в Таиланде и Индонезии. На родине в Южной Корее биржа Upbit занимает около 48% общего объема торгов криптовалютами на спотовом рынке, согласно данным CoinMarketCap. За последние 24 часа биржа обработала криптовалютные транзакции на сумму $4.2 миллиарда. В Южной Корее Upbit является одной из пяти полностью лицензированных бирж, наряду с Bithumb, Coinone, Korbit и Gopax.

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