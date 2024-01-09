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Mirakl
Россия отправила гуманитарную помощь в виде удобрений в Зимбабве через порт Мозамбика
Россия отправила в Зимбабве 23 000 тонн минеральных удобрений в рамках гуманитарной помощи, в сотрудничестве с Всемирной продовольственной программой ООН.

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В контексте борьбы с продовольственным дефицитом в Африке, Зимбабве получило значительную партию удобрений из России. По данным портовых властей Мозамбика, в порту Бейра успешно доставлено 23 000 тонн минеральных удобрений от российской компании "Уралхим". Транспортировка груза осуществлялась с помощью судна, загруженного в портах Риги и Гента.

Этот шаг является частью масштабного плана поставок, организованных в сотрудничестве с Всемирной продовольственной программой ООН. Инициатива направлена на содействие аграрным проектам в странах Африки, столкнувшихся с недостатком сельскохозяйственных ресурсов. "Уралхим" нацелен на обеспечение около 300 000 тонн минеральных удобрений для поддержки устойчивого развития сельского хозяйства в развивающихся странах.

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С конца 2022 года компания уже осуществила поставку более 134 000 тонн удобрений в различные африканские страны, включая Нигерию, Кению и Малави, в рамках глобальных усилий по уменьшению продовольственного кризиса.

#новости
Источник: en.sputniknews
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