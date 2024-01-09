Южная Корея аннулировала соглашение о безопасной зоне на границе с Северной Кореей после обстрела северокорейскими снарядами, нарушая условия соглашения 2018 года

Военное командование Южной Кореи объявило об отмене действия пограничной безопасной зоны с Северной Кореей. Это решение последовало после падения северокорейских снарядов в демилитаризованной зоне. Таким образом, отменяется один из ключевых пунктов соглашения о снижении военных напряженностей, подписанного в сентябре 2018 года.

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По словам представителя Генштаба Южной Кореи, Ли Сунг-джуна, больше не существует так называемой буферной зоны на границе между двумя Кореями. Ранее соглашение запрещало проведение артиллерийских учений в этой зоне. Однако за последние три дня северокорейская армия обстреляла эту зону в Желтом море, что стало основанием для решения Южной Кореи.

С 5 января Северная Корея начала серию артиллерийских стрельб по морским целям, нарушив условия соглашения о нейтральной зоне. В ответ Южная Корея также провела артиллерийские учения, поразив цели в буферной зоне.

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В сентябре 2018 года, на встрече с участием тогдашнего президента США Дональда Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына, было достигнуто соглашение об установлении зоны безопасности вдоль границы, ограничении маневров и стрельбы вдоль морской и сухопутной границы и отведении военных постов из расширенной буферной зоны. Однако после запуска Северной Кореей спутника в ноябре 2023 года, Южная Корея возобновила наблюдение и воздушную разведку в демилитаризованной зоне.