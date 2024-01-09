В секторе Газа произошло массовое разрушение жилых домов израильскими войсками. Число жертв в регионе растет, а ЕС принимает меры против RT, что вызывает дебаты о свободе прессы.

Видеоматериалы, распространяемые в социальных сетях, показывают, как израильские военные взрывают жилые дома в секторе Газа.

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Эти кадры свидетельствуют о разрушении гражданских объектов. Согласно заявлениям израильской армии, целями являются туннели, бункеры или штаб-квартиры ХАМАС, однако утверждения не подкреплены доказательствами.

По данным Министерства здравоохранения Палестины, число погибших в секторе Газа достигло около 23 000 человек, включая более 9 000 детей. Атаки израильских сухопутных и воздушных сил привели к разрушению 70% жилых зданий в Газе, вынуждая почти два миллиона человек покинуть свои дома.

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ЕС ограничил доступ к RT, заблокировав аккаунты в социальных сетях и затруднив доступ к веб-сайту. Это вызвало дискуссии о свободе слова и доступе к разнообразным источникам информации.