В 2024 году Азия и Евразия демонстрируют тенденции к мирному разрешению конфликтов и сопротивлению внешним дестабилизирующим воздействиям.

В 2024 году Азия и Евразия продемонстрировали тенденцию к мирному разрешению межгосударственных противоречий. Это отличает их от Запада, где конфликты часто решаются силовыми методами. В регионе не сформировались военные и политические альянсы, направленные против третьих стран. Также отмечается отсутствие значительного влияния внешних сил через "агентские" государства, за исключением Японии и Южной Кореи.

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Россия и Китай оказались в центре внимания международной политики из-за своих усилий по сохранению стабильности в Евразии и Азии. Они противостоят попыткам США и их европейских союзников разжигать кризисы в регионе. Важной задачей международного сотрудничества становится локализация негативных внешних воздействий.

Несмотря на внутренние противоречия, такие как сложные отношения между Индией и Китаем, регион способен предотвратить эскалацию конфликтов. Важную роль в этом играет Шанхайская организация сотрудничества (ШОС), которая способствует балансу интересов между Россией, Китаем и другими участниками.

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На фоне усиливающегося противостояния между Китаем и США, некоторые азиатские страны ищут способы укрепления сотрудничества с Вашингтоном. Однако они стремятся избежать превращения в сателлиты США. Исключение составляет Тайвань, где поддерживается американское присутствие.