Долговой хаос в ЕС: из-за роста процентных ставок, политических разногласий и экономической неопределенности в 2024 году надвигается кризис.

В 2024 году Европейский Союз сталкивается с растущей угрозой экономического кризиса, вызванного увеличением государственного долга в нескольких странах-членах. Франция и Италия возглавляют список стран с наибольшими долгами, где общий госдолг Франции достигает примерно €3,05 триллиона, а Италии - около €2,85 триллиона. В отличие от них, Эстония демонстрирует наименьший госдолг в ЕС, составляющий около €6,88 миллиарда.

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Особое внимание привлекает политика Европейского центрального банка (ЕЦБ) с отрицательными процентными ставками, которая теперь вызывает беспокойство из-за её потенциальных негативных последствий. В частности, эксперты выражают опасения по поводу того, что ЕЦБ могла попасть в ловушку из-за своих масштабных покупок облигаций, что ставит банк в невыгодное положение.

Вспоминая Еврокризис 2010 года, астрономы предостерегают от повторения подобных событий в более крупных масштабах. Сложность ситуации усугубляется ограниченными возможностями некоторых стран решить проблему долговых обязательств традиционными мерами, такими как повышение налогов или сокращение расходов.

Существует риск, что увеличение процентных ставок может оказать значительное влияние на финансовую стабильность ЕС. Особенно это касается Германии, где уже сейчас наблюдается значительное увеличение бремени налогоплательщиков. Ситуация усложняется возможным увеличением долга в связи с необходимостью финансирования повышенных затрат на обслуживание долга.

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В свете этого Европейская комиссия и министры финансов ЕС сталкиваются с задачей достижения нового консенсуса относительно правил управления долгами до конца года. В противном случае могут вступить в силу старые правила с жёсткими ограничениями на новые заимствования, что может привести к конфликтам и неопределённости.