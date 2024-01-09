Два американских космических предприятия планируют отправку человеческих останков на Луну, вызывая протесты у Навахо Нейшн, считающих Луну священной.

Два американских космических предприятия, планирующие отправить человеческие останки на Луну, столкнулись с резкой критикой со стороны лидера Навахо Нейшн. Эта инициатива, которая предусматривает отправку ДНК и останков на лунную поверхность в рамках коммерческой миссии, вызвала серьёзные опасения у коренных народов, считающих Луну священным объектом.

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Президент Навахо Нейшн Буу Найгрен категорически осудил эту идею, заявив о её оскверняющем характере и нарушении святости Луны. Найгрен выразил свои опасения перед Министерством транспорта США и NASA, которая санкционировала запуск в рамках своей программы коммерческих лунных грузоперевозок.

Джоэл Кернс из NASA отметил, что некоторые коммерческие грузы могут вызывать беспокойство у сообществ и подчеркнул, что данные миссии являются коммерческими, а не государственными. В ответ на протесты Навахо Нейшн правительство США создало межведомственную группу для изучения поднятых вопросов.

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История отношений между правительством США и коренными народами была омрачена игнорированием жалоб на осквернение священных символов, например, в случае с горой Рашмор. Ситуация с планами захоронения на Луне ставит под сомнение уважение к культурным и духовным ценностям коренных американцев.