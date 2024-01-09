Австралия приняла новый закон, запрещающий использование нацистской символики, включая нацистский салют и торговлю предметами с нацистскими символами.

В понедельник австралийский генеральный прокурор Марк Дрейфус объявил о новом законе, запрещающем публичное использование нацистской символики в стране. Этот шаг является частью усилий правительства по борьбе с распространением экстремизма и идеологии ненависти.

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В соответствии с новым законодательством, введенным правительством Албанезе, незаконным теперь считается публичное демонстрирование нацистских символов и выполнение нацистского салюта. Также под запрет попадает торговля предметами с нацистской символикой. Новые меры включают в себя и уголовную ответственность за прославление и одобрение террористических актов.

Дрейфус подчеркнул, что этот закон отправляет чёткий сигнал о том, что в Австралии нет места для тех, кто идеализирует Холокост и террористические действия. Это законодательство является первым в своем роде в Австралии и призвано предотвратить прославление или извлечение прибыли от действий и символов, связанных с нацизмом и его идеологией.

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Законопроект о запрете нацистских символов был внесен в австралийский парламент летом 2023 года. Это решение приходит в ответ на растущую обеспокоенность в стране по поводу распространения экстремистских идеологий и укрепления общественной безопасности.