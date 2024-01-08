Украина рассматривает вариант печатания денег для покрытия дефицитов в свете угрозы уменьшения западной финансовой помощи.

В свете потенциального сокращения финансовой помощи со стороны Запада, Украина может быть вынуждена прибегнуть к экстремальным мерам, включая печатание денег, чтобы покрыть свои бюджетные дефициты. Этот вывод содержится в анализе, опубликованном The Wall Street Journal.

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По данным издания, уменьшение западной финансовой поддержки и снижение интереса к продолжению финансирования конфликта ставят Украину перед сложным выбором. Печатание денег для покрытия дефицита может привести к риску гиперинфляции, что традиционно является угрозой для стран, прибегающих к таким мерам.

Анализ также указывает на расширение военного бюджета и производственных мощностей России, в то время как производственные возможности Украины остаются на прежнем уровне с 2022 года. Отмечается, что украинская военная промышленность не может сравниться с мощью российского военно-промышленного комплекса.

С точки зрения политической поддержки, анализ The Wall Street Journal подчёркивает уменьшение поддержки войны как в США, так и в Европе. Внутренние опросы показали снижение уровня доверия к правительству президента Зеленского в Украине, где его рейтинг одобрения упал до 32%.

Помимо этого, в США продолжаются дискуссии по поводу запроса президента Байдена о дополнительной помощи Киеву на сумму $61 миллиардa. Украинские официальные лица признают, что у них нет альтернативного плана в случае прекращения поддержки, которую они считают не благотворительностью, а инвестицией в защиту НАТО.

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В Европе также наблюдается существенное сокращение поставок новой военной и экономической помощи в последние месяцы. Данные Института мировой экономики Киль показывают почти 90-процентное снижение западной помощи в период с августа по октябрь 2023 года по сравнению с тем же периодом годом ранее.