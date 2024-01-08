Китайские власти сообщили о задержании иностранца, подозреваемого в шпионаже в пользу Британской секретной разведывательной службы (MI6). По данным Министерства государственной безопасности Китая, размещённым в их аккаунте WeChat, инцидент стал первым случаем обвинения Великобритании в шпионаже, опубликованным на платформе с момента её запуска в августе прошлого года.

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Задержанный, известный только как гражданин с фамилией Хуан, ранее возглавлял консультационное агентство за рубежом. По информации китайских властей, с 2015 года Хуан сотрудничал с MI6, совершая множественные поездки в Китай под прикрытием своей публичной идентичности для сбора информации в интересах британской разведки.

Китайское заявление утверждает, что MI6 организовало для Хуана специализированную разведывательную подготовку в Великобритании и других местах, предоставив ему специализированное шпионское оборудование для проведения связанных с этим шпионских действий.

"После тщательного расследования органы государственной безопасности обнаружили доказательства участия Хуана в шпионских действиях и приняли против него уголовно-принудительные меры", - говорится в заявлении властей.

Великобритания также выдвигала обвинения в адрес китайских шпионов, которые, по их утверждениям, нацелены на официальных лиц в ключевых политических, оборонных и бизнес-сферах для доступа к секретам. Однако представитель Министерства иностранных дел Китая отверг эти заявления как абсолютно необоснованные.

"Мы призываем Великобританию прекратить распространение дезинформации и прекратить политическую манипуляцию и злобную клевету в отношении Китая", - заявил пресс-секретарь МИД Мао Нинг на пресс-брифинге.

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Китай активно борется с угрозами национальной безопасности, раскрывая множество случаев шпионажа в последние годы. Правительство предупреждает своих граждан внутри страны и за рубежом о рисках, связанных с шпионажем, и продвигает участие в контрразведывательных усилиях, включая создание каналов для сообщений о подозрительной деятельности.