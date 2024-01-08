Ллойд Остин, министр обороны США, продолжает своё восстановление в больнице после осложнений, связанных с процедурой.

В Вашингтоне поступили новости о продолжающемся восстановлении Ллойда Остина, министра обороны США, в больнице. По информации от представителя Пентагона, Пэта Райдера, Остин находится в стабильном состоянии, однако конкретная дата его выписки ещё не определена.

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Несмотря на пребывание в больнице, Остин активно взаимодействует с командой министерства и даже провёл переговоры с президентом Байденом.

Госпитализация министра была вызвана осложнениями после медицинской процедуры. Находясь в отделении интенсивной терапии, он все же умудрялся оставаться в курсе дел и дистанционно руководить своим ведомством.

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Этот случай привлёк внимание медиа и политического сообщества, особенно учитывая задержку в информировании Белого дома и Конгресса о его состоянии. Это вызвало обсуждения о стандартах коммуникации и прозрачности в американском правительстве.