На собрании в Айове Дональд Трамп высказал беспокойство по поводу политики Джо Байдена, предсказывая возможные разрушительные последствия для США, включая угрозу мирового конфликта

Дональд Трамп, экс-президент США, выразил серьезные опасения относительно курса, который ведет администрация Джо Байдена. На встрече с избирателями в Айове Трамп заявил, что действия нынешнего президента могут привести к катастрофическим последствиям для США, включая возможность третьей мировой войны. По его словам, этот сценарий может развиться за оставшиеся до президентских выборов десять месяцев.

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Трамп также высказался о внешнеполитическом курсе Байдена. Он утверждает, что мог бы урегулировать ситуацию в Украине в кратчайшие сроки, если бы занимал пост президента. В ответ на это Владимир Зеленский, президент Украины, пригласил Трампа в Украину. Однако Трамп отклонил приглашение, ссылаясь на возможный конфликт интересов.

Трамп также указал на ошибки администрации Байдена, включая ситуацию в Афганистане, высокую инфляцию и проблемы на границах США. Эти факторы, по его мнению, способствуют ослаблению страны.

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Оба политика, Трамп и Байден, планируют баллотироваться на предстоящих президентских выборах в ноябре 2024 года.