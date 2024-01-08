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Итальянский министр иностранных дел Антонио Таяни поднял вопрос о необходимости создания единой армии Евросоюза. В интервью он заявил, что такой шаг критически важен для защиты интересов ЕС на мировой арене. Он утверждает, что в условиях глобальных вызовов и нарастающего влияния крупных держав, как США и Китай, Европе необходимо усилить свою оборонную способность.
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Таяни также отметил, что ЕС способен на миротворчество и сдерживание, но не готов к ведению войны. Он призывает к объединению усилий для сохранения международного статуса и независимости Европы.
В ответ на эти заявления, Мария Захарова, представитель МИД России, высказала сомнения в практичности идеи. Она указала на необходимость решения текущих проблем в области миграции и энергетики.
На фоне этих обсуждений, ЕС уже сделал шаги к укреплению своей оборонной стратегии. В марте 2022 года была разработана концепция быстрой реакции сил, включающая до 5000 солдат. Это стало частью общеевропейских усилий по обеспечению безопасности.
Однако идея создания единой армии ЕС встречает противодействие. Генсек НАТО Йенс Столтенберг предупреждает, что это может привести к разделению в Европе и ослаблению связей с США. Сергей Лавров из России также выразил сомнение в возможности самостоятельного принятия решений ЕС в военной сфере.