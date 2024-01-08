Антонио Таяни, итальянский министр иностранных дел, выступил с предложением о создании единой армии Евросоюза для укрепления международного положения и оборонной способности Европы

Итальянский министр иностранных дел Антонио Таяни поднял вопрос о необходимости создания единой армии Евросоюза. В интервью он заявил, что такой шаг критически важен для защиты интересов ЕС на мировой арене. Он утверждает, что в условиях глобальных вызовов и нарастающего влияния крупных держав, как США и Китай, Европе необходимо усилить свою оборонную способность.

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Таяни также отметил, что ЕС способен на миротворчество и сдерживание, но не готов к ведению войны. Он призывает к объединению усилий для сохранения международного статуса и независимости Европы.

В ответ на эти заявления, Мария Захарова, представитель МИД России, высказала сомнения в практичности идеи. Она указала на необходимость решения текущих проблем в области миграции и энергетики.

На фоне этих обсуждений, ЕС уже сделал шаги к укреплению своей оборонной стратегии. В марте 2022 года была разработана концепция быстрой реакции сил, включающая до 5000 солдат. Это стало частью общеевропейских усилий по обеспечению безопасности.

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Однако идея создания единой армии ЕС встречает противодействие. Генсек НАТО Йенс Столтенберг предупреждает, что это может привести к разделению в Европе и ослаблению связей с США. Сергей Лавров из России также выразил сомнение в возможности самостоятельного принятия решений ЕС в военной сфере.