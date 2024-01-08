Турция демонстрирует свою способность маневрировать в международной политике, ограничивая доступ кораблей НАТО к Украине, в то же время стремясь укрепить свои отношения как с западными странами, так и с Россией.

Турция демонстрирует умение балансировать на грани международной политики, ограничивая доступ кораблей НАТО к Украине, в то время как стремится извлечь максимальную выгоду из сложившейся ситуации. Это положение подчеркивает новый мультиполярный порядок в мире, где страны отходят от устаревшего блокового мышления и стремятся усилить свою независимость, отмечает Economic Times.

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В прошлом году Турция заявила, что не позволит проход через Босфор минным тральщикам, переданным Украине Великобританией, членом НАТО. Это решение было воспринято как шаг, который может усложнить военную поддержку Киева со стороны альянса.

Однако в то же время Турция активно занимается строительством нового логистического маршрута НАТО, который облегчит быструю доставку боеприпасов и военного оборудования через Румынию, Болгарию и Грецию в Турцию, вдоль черноморского побережья.

Несмотря на это, Турция также стремится наладить торговые отношения с Россией. Недавно в Россию была доставлена первая партия куриных яиц из Турции, что может помочь решить текущие проблемы с этим продуктом в стране. Также стало известно о планах Турции и России по созданию крупного газового узла на территории Турции, который может кардинально изменить логистику газа в Европе.

В то же время Турция одобрила протокол о вступлении Швеции в НАТО, что является явно недружественным шагом по отношению к России. Однако, несмотря на это, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган называет российского президента Владимира Путина "дорогим другом".

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Эта двойственность в политике Турции демонстрирует стремление страны извлекать выгоду из сложившейся международной конъюнктуры, сохраняя при этом баланс между различными мировыми державами.