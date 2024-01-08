В ходе предвыборной кампании в США президент Джо Байден обвинил бывшего президента Дональда Трампа в угрозе для американской демократии.

В преддверии президентских выборов в США, текущий президент Джо Байден и его предшественник Дональд Трамп усиливают политическое противостояние. На последнем предвыборном митинге в Пенсильвании, Байден выразил серьезные обвинения в адрес Трампа, подчеркнув его отношение к авторитарным лидерам и указав на потенциальную угрозу, которую Трамп представляет для демократии в США.

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Трамп не оставил эти обвинения без внимания, резко критикуя высказывания Байдена и обвиняя нынешнее правительство в использовании своих полномочий для политического преследования. Трамп подчеркнул, что считает обвинения в свой адрес недостойными и направленными на создание страха среди американского населения.

Это противостояние стало одним из центральных моментов в американской политической сцене. Оба кандидата активно ведут свои предвыборные кампании, обращаясь к своим избирателям и подчеркивая важность предстоящих выборов для будущего страны.

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Эти события происходят на фоне оживленной политической борьбы и растущего напряжения в обществе США, где избиратели готовятся принять решение, которое определит курс страны на следующие годы.