Великий Устюг, родина российского Деда Мороза, преобразуется в туристический кластер мирового уровня.

Великий Устюг, известный как родина российского Деда Мороза, готовится к значительному увеличению туристического потока. Согласно сообщениям RIA Новости, город активно развивает туристическую инфраструктуру, часть которой уже функционирует, но многие объекты еще предстоит построить.

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Планируется, что Великий Устюг превратится в туристический кластер мирового уровня. Город уже привлекает туристов своей уникальной атмосферой и возможностью встретиться с Дедом Морозом. Кроме того, здесь можно посетить сказочный лес, террасы, зал с ледяными скульптурами, зоопарк и зимний сад с экзотическими растениями. Туристы также могут принять участие в мастер-классах по росписи новогодних украшений и изготовлению сладостей.

Великий Устюг уже переполнен туристами, и местные власти работают над расширением инфраструктуры для удовлетворения растущего спроса. Строительство новых отелей и развлекательных комплексов уже ведется.

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Великий Устюг активно развивается как туристический центр, предлагая уникальные развлечения и услуги для посетителей всех возрастов. Город становится важным пунктом на карте туристических направлений России, привлекая посетителей своей культурой и гостеприимством.