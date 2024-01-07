Напряженность на границе Израиля и Ливана обострилась после того, как Хезболлах выпустил десятки ракет в сторону израильской военной базы у горы Мерон.

Напряженность на границе Израиля и Ливана достигла нового уровня после того, как Хезболлах выпустил десятки ракет в сторону Израиля. Целью обстрела, по данным источников, стала военно-воздушная база Израиля у горы Мерон, стратегически важный объект, который осуществляет наблюдение за регионом.

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По информации организации Хезболлах, всего было выпущено 62 ракеты, что является значительным увеличением интенсивности атак по сравнению с предыдущими обстрелами. Атака объявлена как "первый акт мести" за убийство заместителя руководителя ХАМАС Салеха аль-Арури, за которым, по утверждению Хезболлах, стоят израильские спецслужбы.

В ответ на атаку, Израиль подтвердил факт обстрела и сообщил о 40 ракетах, обнаруженных во время полета. Отмечается, что один из пусковых пунктов ракет в Ливане был атакован израильскими военными. По информации от ливанских источников, израильские войска также обстреляли деревню Рмеш в Южном Ливане, а также населенные пункты Хула и Ярун.

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Сложная ситуация усугубляется из-за убийства Салеха аль-Арури, которое, по мнению Катара, может затруднить дальнейшие переговоры о высвобождении заложников из рук ХАМАС.