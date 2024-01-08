В ответ на возрастающую напряженность в регионе, американский госсекретарь Антони Блинкен проводит серию встреч на Ближнем Востоке, стремясь предотвратить расширение конфликта между Израилем и ХАМАС на Газе и урегулировать ситуацию в регионе.

Американский госсекретарь Антони Блинкен отправился в Средиземноморье для проведения серии встреч с целью предотвращения расширения конфликта между Израилем и ХАМАС на Газе. В связи с убийством высокопоставленного члена ХАМАС в Бейруте, США выразили серьезную обеспокоенность риском перерастания конфликта в более широкий региональный кризис.

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В ходе своего визита, Блинкен встретился с рядом ключевых лидеров, включая президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и греческого премьер-министра Кириакоса Мицотакиса. Обсуждались вопросы урегулирования конфликта в Газе, а также меры по предотвращению его распространения на другие страны региона. В ходе переговоров турецкий министр иностранных дел призвал к немедленному прекращению огня и налаживанию гуманитарной помощи.

США, согласно отчету, играют двойственную роль в конфликте, поставляя вооружения Израилю и одновременно пытаясь деэскалировать напряженность в регионе. Ситуация на границе между Израилем и Ливаном также остается напряженной, особенно после обстрелов со стороны Хезболлах.

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Визит Блинкена подчеркивает стремление США к поддержанию стабильности в регионе, особенно в преддверии возможного обострения конфликтов.