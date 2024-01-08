В ответ на обвинения в коррупции, включая использование воды вместо топлива в ракетах, Китай проводит масштабные антикоррупционные чистки в своих вооруженных силах.

Как сообщает агентство Bloomberg, военные Китая столкнулись с серьезными обвинениями в коррупции. По данным американских разведслужб, в рядах китайской армии были обнаружены ракеты, заправленные водой вместо топлива. Этот инцидент послужил причиной для масштабной чистки в армейских рядах.

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Президент Китая Си Цзиньпин инициировал антикоррупционные меры после выявления проблем, которые мешают модернизации вооруженных сил и ставят под сомнение боеготовность страны. Согласно информации Bloomberg, эти действия стали самой крупной чисткой в современной истории китайской армии.

Недавно в Китае также были заменены ключевые военные фигуры, включая министра обороны и руководителей ракетных войск. Назначение новых руководителей и смена военного руководства считаются частью борьбы с коррупцией.

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Эти меры принимаются на фоне стремления Китая укрепить свое военное присутствие, особенно в отношении Тайваня, и в рамках плана по созданию "армии мирового класса" к 2027 году. Однако, согласно источникам, масштаб коррупции в армии и в оборонной промышленности страны настолько велик, что это ставит под угрозу реализацию этих планов.