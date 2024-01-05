Министр обороны Израиля Йоав Галлант предложил условия для передачи управления Газой палестинцам, при условии отсутствия враждебности к Израилю. Он подчеркнул важность безопасности Израиля и отсутствие его гражданского присутствия в Газе после конфликта, а также указал на роль международного комитета в восстановлении региона.

Министр обороны Израиля Йоав Галлант выразил свою позицию относительно управления сектором Газа. По его словам, Израиль не будет вмешиваться в гражданское управление Газой после конфликта, при условии, что регион будет контролироваться палестинцами, которые не враждебны Израилю и не ведут против него деятельности.

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В интервью государственному телеканалу КАН Галлант заявил: "Израиль не будет брать на себя гражданский контроль над Газой после войны. В регионе не будет израильского гражданского присутствия. Ответственность за Газу возьмут на себя палестинцы, которые не являются врагами Израиля и не ведут против него деятельности." Галлант также подчеркнул, что кандидатами на роль управляющих могут быть любые группы, кроме ХАМАСа.

Галлант выделил три основных принципа безопасности для послевоенного периода: предотвращение контроля ХАМАСа над Газой и угрозы безопасности для граждан Израиля, сохранение свободы военных действий Израиля в Газе и отсутствие ограничений на израильские вооруженные силы в регионе.

Галлант также отметил, что Египет будет играть другую роль в послемирном периоде в Газе, а комитет, созданный под руководством США совместно с европейскими и региональными странами, будет отвечать за восстановление Газы.

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По информации КАН, высокопоставленный чиновник израильского военного кабинета отметил, что заявления Галланта являются лишь предложением и что решения по этому вопросу будут приниматься не через СМИ, а на заседаниях кабинета по политическим и безопасным вопросам.