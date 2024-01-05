Президент ЮАР Сирил Рамафоса принял главу Суданских сил быстрой поддержки (RSF) Мохаммеда Хамдана Дагало в столице Претории для обсуждения путей достижения мира в этой североафриканской стране

В Претории, столице Южной Африки, прошла важная встреча между президентом страны Сирилом Рамафосой и Мохаммедом Хамданом Дагало, руководителем суданских Подразделений Быстрой Поддержки (RSF). Целью переговоров было обсуждение стратегий для восстановления мира в Судане. Об этом сообщает пресс-служба президента Южной Африки.

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В ходе встречи президент Рамафоса отметил значимую роль Африканского Союза и Межправительственной Ассоциации по Развитию (IGAD), руководимой Джибути, в урегулировании конфликта между Вооруженными силами Судана (SAF) и RSF. Он также подчеркнул важность участия народа и гражданского общества Судана в поиске устойчивых решений для текущего политического и безопасного кризиса.

Президент выразил поддержку предстоящему личному диалогу между Дагало и генералом Абдель Фаттахом аль-Бурханом, председателем Суверенного Совета Судана и командующим SAF. Он призвал к немедленному прекращению огня и началу консультаций для окончательного завершения военных действий в стране.

Дагало, совершивший африканское турне с целью обсудить ситуацию в Судане с лидерами региона и выразить готовность RSF к мирным переговорам, планировал провести встречу с аль-Бурханом для подписания соглашения о прекращении боевых действий. Однако встреча была перенесена на неопределенную дату.

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С апреля 2023 года в Судане наблюдаются ожесточенные столкновения между SAF и RSF, в результате которых были приняты ряд временных перемирий, однако ни одно из них не привело к разрешению конфликта. В последние месяцы обострилась гуманитарная ситуация, и, по данным Международного комитета Красного Креста и Международной организации по миграции ООН, в стране растет число внутренне перемещенных лиц, превысившее 7 миллионов человек.