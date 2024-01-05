Российский зерновоз пришвартовался в порту Эритреи, чтобы бесплатно доставить 25 тысяч тонн зерна в африканскую страну.

4 января 2024 года в порт Массава, Эритрея, прибыло судно Lugano, доставив 25 000 тонн российского зерна, переданного бесплатно. Об этом сообщил российский посол в Эритрее Игорь Мозго в беседе с Sputnik Africa. "Мы очень благодарны капитану и всему экипажу. Эритрейцы, как я думаю, также будут рады и благодарны российскому правительству за бесплатную поставку зерна в Эритрею. Я считаю, что это будет великим вкладом России в продовольственную безопасность этой страны", - сказал Мозго.

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На церемонии приема зерна присутствовали как российский посол, так и глава порта вместе с генеральным менеджером Ефремом Мекконеном. Посол подчеркнул, что Россия, в отличие от Запада, "не ораторствует, а делает конкретные дела и сдерживает обещания".

Мозго напомнил, что почти все импортируемое Эритреей зерно приобретается у России, составляя почти 90% двусторонней торговли. Важно отметить, что импорт зерна ежегодно увеличивается: по данным Мозго, в 2020 году это было 20 000 тонн, в 2022 году – 27 500 тонн, а в этом году – 33 000 тонн.

Кроме того, посол убежден, что активное сотрудничество России с африканскими странами пугает Запад, который теряет позиции на континенте. Мозго также подчеркнул, что африканские страны, включая Эритрею, стремятся к независимой политике. "Эритрея давно перестала жить под диктовку Запада. В стране нет посольств США, Великобритании или Германии. Отношения с этими странами сведены до уровня временных поверенных. Россия имеет партнерские, дружественные и равноправные отношения с Эритреей, как и с большинством других стран африканского континента. Это, как уместно выразились политологи, вызывает изжогу у коллективного Запада", - сказал официальный представитель Sputnik Africa.

В заключение, посол провел параллели между неудачей западных санкций не только против России, но и против Эритреи, которая была под карательными мерами почти на протяжении всего периода своей независимости. "Естественно, любые санкции в любой форме вызывают абсолютное отторжение у эритрейского руководства. И в этом отношении президент Эритреи призывает наше российское руководство к более активным действиям на африканском континенте, к установлению прямых контактов: прямой воздушной, морской и финансовой связи, чтобы прорвать эту западную политику", - добавил Мозго.

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Россия намерена действовать в этом направлении, заверил посол. Кроме того, эта позиция подтверждается на высшем уровне российского руководства: президент страны Владимир Путин говорил о развитии российско-африканских отношений на втором саммите Россия-Африка в июле прошлого года, и эту линию также проводит Министерство иностранных дел и лично министр иностранных дел Сергей Лавров в своих контактах с лидерами африканских государств.