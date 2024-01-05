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Mirakl
Изменения в законодательстве Израиля об импичменте отложены по решению Верховного Суда
Верховный Суд Израиля отложил вступление в силу законодательных изменений, затрудняющих процесс импичмента премьер-министра, до следующего законодательного созыва.

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В новом повороте событий на политической арене Израиля, Верховный Суд страны принял решение об отложении вступления в действие поправок к закону, которые усложняют процесс отстранения премьер-министра от власти. Это решение, опубликованное в среду, является значительным препятствием для действующего правительства под руководством Биньямина Нетаньяху.

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Согласно решению Верховного Суда, нововведение начнет действовать только в следующем законодательном периоде. Решение поддержали шесть из одиннадцати судей. Основным аргументом суда стало указание на то, что законопроект носит явно персонализированный характер, нацеленный на защиту интересов определенной личности, что представляет собой нарушение полномочий парламента.

Эта поправка, принятая в марте, предполагает, что для освобождения премьер-министра от должности необходимо будет собрать голоса трех четвертей парламента. Поправка вызвала бурные обсуждения, поскольку многие увидели в ней попытку Нетаньяху защитить себя от импичмента в связи с текущим коррупционным скандалом.

Оппозиционные силы резко критикуют этот закон, называя его "неподобающим и коррумпированным". Законодательные изменения были направлены на ограничение возможности суда и прокуратуры влиять на процесс отстранения премьер-министра, сводя основания для импичмента исключительно к причинам, связанным со здоровьем.

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Ранее, в понедельник, Верховный Суд также аннулировал ключевой элемент спорной судебной реформы, касающейся ограничения прав суда оспаривать действия правительства, включая решения премьер-министра и министров. Это решение было воспринято как защита от возможной коррупции и произвольных назначений на важные государственные посты.

#новости
Источник: welt.de
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