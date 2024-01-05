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Mirakl
Северная Корея производит артиллерийский обстрел, Южная Корея эвакуирует остров Йонпхендо
Обстановка на Корейском полуострове обостряется после массированного обстрела Северной Кореей более 200 артиллерийскими снарядами у спорной морской границы.

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В последние часы обострилась обстановка на Корейском полуострове в связи с действиями Северной Кореи. По последним данным, армия Северной Кореи выпустила более двухсот артиллерийских снарядов в районе спорной морской границы, что вызвало серьезную озабоченность в Южной Корее и международном сообществе.

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Снаряды упали в акватории Желтого моря, севернее установленной границы, не причинив прямого ущерба. Тем не менее, это действие вызвало беспокойство среди жителей южнокорейского острова Йонпхендо, находящегося всего в десяти километрах от территории Северной Кореи. Остров Йонпхендо уже становился объектом агрессии со стороны Северной Кореи в 2010 году, когда в результате артиллерийского обстрела погибли четыре человека.

В ответ на эти действия южнокорейское командование призвало жителей острова немедленно эвакуироваться в бомбоубежища. Эта мера предосторожности воспринимается как необходимый шаг для обеспечения безопасности населения в условиях возможной эскалации конфликта.

Параллельно с этими событиями, южнокорейские и американские военные силы начали проведение совместных артиллерийских учений вблизи границы с Северной Кореей, что также вносит дополнительное напряжение в обстановку.

По информации от северокорейских государственных СМИ, лидер страны Ким Чен Ын выступил с призывом к расширению производства ракетных установок. Это заявление рассматривается как подготовка к возможному военному противостоянию с Южной Кореей и Соединенными Штатами.

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Важно отметить, что морская граница, известная как Северная граничная линия (NLL), является предметом давнего спора между двумя странами. Установленная после Корейской войны 1950-53 годов командованием ООН, эта линия не признается Северной Кореей и неоднократно становилась причиной военных столкновений.

#новости
Источник: welt.de
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