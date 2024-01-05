В ответ на убийство члена ХАМАС в Бейруте, генеральный секретарь Хезболла Хасан Насралла предупредил Израиль о возможных серьёзных последствиях в случае конфликта, включая разрушение значительной части территории Израиля

Генеральный секретарь Хезболлы, Хасан Насралла, выступил с предупреждением к Израилю, утверждая, что любое военное вмешательство в Ливан приведёт к значительным разрушениям на израильской территории. Это заявление последовало после убийства в Бейруте Салеха аль-Арури, важного члена ХАМАС, что вызвало обострение напряжённости в регионе.

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Насралла назвал смерть аль-Арури "опасным преступлением", требующим ответа. Он обвинил Израиль в агрессивных действиях против мирных жителей, особенно в секторе Газа, и заявил, что Израиль стал известен как страна, совершающая "геноцид".

В контексте этих событий Насралла также подчеркнул, что действия Израиля в Газе подрывают международный имидж США, утверждая, что Вашингтон поддерживает Израиль, в том числе ветируя резолюции Совета Безопасности ООН, призывающие к перемирию.

По его словам, в израильском кабинете обсуждались потенциальные последствия войны с Ливаном, включая возможное разрушение большей части Израиля. Насралла утверждает, что Хезболла готова к бою в случае агрессии со стороны Израиля.

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В свете растущей напряжённости немецкое правительство призвало своих граждан немедленно покинуть Ливан и зарегистрироваться в системе ELEFAND, предназначенной для отслеживания немцев за границей.