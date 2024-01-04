Серия атак в регионе Ближнего Востока, включая убийство лидера ХАМАС и иранского генерала, а также нападение в Иране, усилили напряжённость после неудачного военного вмешательства Израиля в Газе.

Ситуация в регионе Ближнего Востока обостряется после серии атак, включая убийство лидера ХАМАС в Ливане и иранского генерала в Сирии, а также кровавое нападение на мемориальное мероприятие в Иране в честь убитого генерала Касема Сулеймани. Эти события усилили напряжённость после неудачного военного вмешательства Израиля в секторе Газа.

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По данным источников, после целенаправленного нападения на заместителя главы политбюро ХАМАС Салеха аль-Арури в Бейруте, Хезболла предупредила Израиль об эскалации конфликта с Ливаном. Атака в Бейруте, проведённая, предположительно, израильскими дронами, стала серьёзной провокацией не только против ливанского правительства, но и против Хезболлы.

Конец декабря ознаменовался убийством иранского генерала Сайеда Разиса Мусави в районе Дамаска. Представитель Корпуса стражей исламской революции Ирана Рамезан Шариф обвинил Израиль в попытке расширения военного конфликта.

В Иране более 100 человек погибли во время теракта на мемориальной церемонии в честь генерала Сулеймани. Аятолла Али Хаменеи, лидер Ирана, пригрозил решительным ответом на этот акт террора.

В то же время, военные действия Израиля в секторе Газа не достигли заявленных целей. Израиль столкнулся с непрекращающимися ракетными атаками со стороны ХАМАС и ожидает продолжения конфликта на протяжении года. Официальные представители Израиля заявляют о готовности к длительной борьбе.

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Возрастает риск того, что Израиль может провоцировать разрастание регионального конфликта, чтобы отвлечь внимание от неудач в Газе. Южноафриканская Республика подала иск против Израиля в Международный суд в Гааге по обвинению в военных преступлениях в Газе. В ответ на действия Моссада Иран заявил о готовности к "комбинации прямых и косвенных действий в рамках оси сопротивления".