Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Mirakl
Эскалация на Ближнем Востоке: ряд нападений увеличивает напряженность в регионе
Серия атак в регионе Ближнего Востока, включая убийство лидера ХАМАС и иранского генерала, а также нападение в Иране, усилили напряжённость после неудачного военного вмешательства Израиля в Газе.

реклама

Ситуация в регионе Ближнего Востока обостряется после серии атак, включая убийство лидера ХАМАС в Ливане и иранского генерала в Сирии, а также кровавое нападение на мемориальное мероприятие в Иране в честь убитого генерала Касема Сулеймани. Эти события усилили напряжённость после неудачного военного вмешательства Израиля в секторе Газа.

реклама

По данным источников, после целенаправленного нападения на заместителя главы политбюро ХАМАС Салеха аль-Арури в Бейруте, Хезболла предупредила Израиль об эскалации конфликта с Ливаном. Атака в Бейруте, проведённая, предположительно, израильскими дронами, стала серьёзной провокацией не только против ливанского правительства, но и против Хезболлы.

Конец декабря ознаменовался убийством иранского генерала Сайеда Разиса Мусави в районе Дамаска. Представитель Корпуса стражей исламской революции Ирана Рамезан Шариф обвинил Израиль в попытке расширения военного конфликта.

В Иране более 100 человек погибли во время теракта на мемориальной церемонии в честь генерала Сулеймани. Аятолла Али Хаменеи, лидер Ирана, пригрозил решительным ответом на этот акт террора.

В то же время, военные действия Израиля в секторе Газа не достигли заявленных целей. Израиль столкнулся с непрекращающимися ракетными атаками со стороны ХАМАС и ожидает продолжения конфликта на протяжении года. Официальные представители Израиля заявляют о готовности к длительной борьбе.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Возрастает риск того, что Израиль может провоцировать разрастание регионального конфликта, чтобы отвлечь внимание от неудач в Газе. Южноафриканская Республика подала иск против Израиля в Международный суд в Гааге по обвинению в военных преступлениях в Газе. В ответ на действия Моссада Иран заявил о готовности к "комбинации прямых и косвенных действий в рамках оси сопротивления".

#новости
Источник: de.rt.com
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Индия стала первой страной, запустившей космический аппарат в 2024 году
16
Одну из самых больших в мире плотин построят при помощи 3D-принтера
+
ИИ создал инновационный антибиотик впервые за более чем 60 лет
5
Работа украинских "мастеров" приводит к новым и тяжелым поломкам. если они пытаются починить Leopard
10
Вышло демо Road to Vostok – шутера, название и действие которого предполагает нападение на Россию
4
Китай запустил крупный завод с уникальной технологией производства этанола
5
Представитель Белого дома лично позвонил в ASML и запретил продавать в Китай новые литографы
9
Зарубежные специалисты опубликовали рейтинг лучших игровых процессоров на начало 2024 года
12
Космический аппарат «Juno» передал на Землю уникальные изображения спутника Юпитера Ио
+
Анонсирован Samsung Galaxy S24, который станет первым смартфоном оснащенным Galaxy AI
2
Согласно утечкам, видеоядро Ryzen 8600G обходит в тестах видеоадаптер Nvidia GeForce GTX 1060
4
Китай возглавит развитие полупроводниковой промышленности, построив 18 новых заводов в 2024 году
8
Изобретён «молекулярный отбойный молоток» для борьбы с раком
+
Станции зарядки Tesla оказались не готовы к появлению Cybertruck
+
Nikkei Asia: Sony, Canon и Nikon нашли способ бороться с распространением поддельных фотографий
1
NVIDIA опубликовала тизер новых видеокарт GeForce
2
Пресса Украины: Киев сам будет решать как далеко ракеты HIMARS полетят в наступившем году
4
«Мальчик и птица» Миядзаки установил рекорд для аниме в России
+
«X» Илона Маска возвращает заголовки новостей в сообщениях пользователей
+
Глобальный запуск POCO M6 Pro 4G назначен на 11 января
+

Популярные статьи

Супертяжелая частично-многоразовая ракета-носитель Falcon Heavy – реальность или миф
36
Как собрать быстрый и недорогой игровой ПК для экономных геймеров в 2024 году
61
Стоило ли покупать Radeon RX 5700 XT в 2019, и на что способна старая видеокарта спустя 4 года
33
Telegraph: Успехи РФ на поле боя могут стать "концом" для Украины и заставят отвернуться от Киева ЕС
38
Игры и Chimbalix 23.1 Alphachi
3
О том, как наказывали самогонщиков в СССР
1
О важных причинах укрепления Биткоина в 2024 году
1
Военные Филиппин и США проводят морские учения в Южно-Китайском море
1

Сейчас обсуждают

Ашот Жопорван
21:30
бандеровскую подстилку все знают
Рекордное увеличение государственного долга США превышает $34 триллиона
Truth Sееker
21:28
Мы знакомы?
Рекордное увеличение государственного долга США превышает $34 триллиона
Ашот Жопорван
21:27
трусикер тоже будет отловлен и осуждён
Рекордное увеличение государственного долга США превышает $34 триллиона
Павел Рыбчинский
21:25
Разве в 12V-2x6 не исправили проблемы? Интересно, конечно
Der8auer назвал разъем 12VHPWR "мусором", значительно уступающим традиционным 8-пиновым коннекторам
Truth Sееker
21:25
А если РФ этому способствует, что делать будешь? Друзья, оказывается Россия в два раза увеличила вложения в гособлигации США. У них два года назад арестовали 300 миллиардов долларов золотовалютных ре...
Рекордное увеличение государственного долга США превышает $34 триллиона
Ашот Жопорван
21:23
Грабить весь мир это не обслуживание госдолга, это уголовное международное преступление. Все преступники должы быть осуждены и повешены, при невозможности осуществления независмого суда, пиндосам прид...
Рекордное увеличение государственного долга США превышает $34 триллиона
Truth Sееker
21:21
По оценке министра обороны Великобритании Гранта Шэппса от 26 декабря 2023 года, за последние 4 месяца Россия потеряла 20% от всего Черноморского Флота[50]. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%...
Российская ПВО перехватила над Крымом 10 украинских ракет
Truth Sееker
21:21
«Новая-Европа» узнала, как работает пропаганда. Для этого журналисты проанализировали более 3 млн статей пропагандистского агентства РИА Новости Пропаганда — это не всегда только ложь. Она формирует ...
Российская ПВО перехватила над Крымом 10 украинских ракет
Kira625
21:17
О да, я помню, сколько хейта и особенно у геймеров вызвала кнопка "Win" после своего появления, потом конечно научились её отключать. Кстати, еcли майкрософту не хватает любви пользователей, то можно ...
Microsoft впервые с 1994 года внесёт изменения в клавиатуру
San Sanich
21:15
Как сборка выглядит +/- нормально. Единственное что, 3050 очень неоднозначный выбор.
Как собрать быстрый и недорогой игровой ПК для экономных геймеров в 2024 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем