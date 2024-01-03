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Таиландский посол в России, Сасиват Вонгсинсават, объявил о намерении Бангкока начать переговоры с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) для установления зоны свободной торговли, что является частью усилий по укреплению экономических отношений с Россией. Таиланд особо заинтересован в сотрудничестве в области энергетических ресурсов, включая импорт российского сжиженного природного газа и угля.
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Посол подчеркнул готовность Таиланда к началу диалога, отметив, что страна уже некоторое время ведет предварительные обсуждения с ЕАЭС. Он выразил оптимизм относительно возможности расширения сфер сотрудничества, особенно в энергетическом секторе.
Кроме того, в 2024 году планируется развитие культурных и туристических связей между Россией и Таиландом, что может способствовать укреплению взаимопонимания и бизнес-взаимодействия между странами. Планируются различные мероприятия и проекты в области кино, музыки и моды, а также увеличение числа туристических поездок из России в Таиланд.