Таиланд выразил готовность к переговорам с ЕАЭС о создании зоны свободной торговли, подчеркивая интерес к российским энергетическим ресурсам

Таиландский посол в России, Сасиват Вонгсинсават, объявил о намерении Бангкока начать переговоры с Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) для установления зоны свободной торговли, что является частью усилий по укреплению экономических отношений с Россией. Таиланд особо заинтересован в сотрудничестве в области энергетических ресурсов, включая импорт российского сжиженного природного газа и угля.

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Посол подчеркнул готовность Таиланда к началу диалога, отметив, что страна уже некоторое время ведет предварительные обсуждения с ЕАЭС. Он выразил оптимизм относительно возможности расширения сфер сотрудничества, особенно в энергетическом секторе.

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Кроме того, в 2024 году планируется развитие культурных и туристических связей между Россией и Таиландом, что может способствовать укреплению взаимопонимания и бизнес-взаимодействия между странами. Планируются различные мероприятия и проекты в области кино, музыки и моды, а также увеличение числа туристических поездок из России в Таиланд.