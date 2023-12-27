Автозавод "Урал" разработал и успешно испытал автопоезд, способный работать в экстремальных арктических условиях при температуре до -50 градусов.

Автозавод "Урал" демонстрирует новаторский подход в создании специализированной техники для экстремальных условий, представив новый автопоезд, адаптированный для работы при температуре до -50 градусов Цельсия. Эта уникальная разработка, состоящая из седельного тягача 6x6 и полуприцепа с активным приводом, успешно прошла все необходимые испытания и готова к эксплуатации в арктическом бездорожье.

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Оснащенный мощной дизель-генераторной установкой и электрической лебедкой с тяговым усилием до восьми тонн, автопоезд "Урал" гарантирует высокую проходимость и надежность в сложных погодных условиях. Полуприцеп автопоезда может быть оборудован различными функциональными модулями, включая медицинские пункты, образовательные центры и мобильные кухни, что делает его идеальным решением для разнообразных задач в удаленных районах.

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Этот проект отражает стремление завода "Урал" к разработке инновационной и адаптированной к экстремальным условиям техники. Серийное производство автопоезда планируется начать в 2024 году, и ожидается, что он найдет свое применение в нефтегазовой, лесной, горнодобывающей индустрии, а также в строительстве и дорожном хозяйстве.