Япония готовится ввести антимонопольное законодательство, которое потребует от Apple разрешить установку приложений iOS из сторонних источников, аналогично законодательству Евросоюза.

Власти Японии разрабатывают новые антимонопольные меры, которые могут потребовать от технологических гигантов, таких как Apple и Google, предоставлять возможность установки приложений из сторонних источников. Это шаг направлен на создание более открытого и конкурентного рынка приложений.

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Согласно отчету Nikkei Asia, японское законодательство, предназначенное для регулирования таких областей, как магазины приложений, платежные системы, поисковики и операционные системы, ожидается в парламенте в следующем году. Одним из ключевых моментов предлагаемого закона является требование к Apple разрешить так называемое sideloading, или установку приложений напрямую, минуя официальный App Store.

Данный шаг является частью глобального тренда к более строгому регулированию технологических компаний. Он схож с Европейским актом о цифровых рынках (DMA), который также предписывает Apple позволить разработчикам распространять их iOS приложения вне App Store и использовать сторонние платежные системы.

В ответ на эти изменения, Apple, уже работает над техническими решениями для внедрения функции sideloading в iOS в соответствующих регионах. Однако компания выражает опасения по поводу безопасности, указывая на потенциальные риски распространения приложений вне контролируемого App Store.

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Эти нововведения могут оказать значительное влияние на рынок приложений, предоставляя пользователям больший выбор и способствуя снижению комиссий за платежи, что, в свою очередь, может привести к более низким ценам на приложения и услуги для конечных пользователей.