Латвия передала Украине 271 автомобиль, конфискованный у водителей-алкогольных нарушителей, как часть усилий по поддержке этой страны

Латвия предприняла необычный шаг в поддержку Украины, передавая ей автомобили, конфискованные у водителей, нарушивших правила дорожного движения из-за алкоголя. С февраля 2023 года, в соответствии с изменениями в законодательстве, Латвия отправила в Украину около 271 автомобиля, общей стоимостью более €900 тысяч. Также рассматривается вопрос о передаче еще 34 автомобилей на сумму €160 тысяч.

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Это решение было принято после внесения изменений в латвийское законодательство, позволяющих передавать конфискованные автомобили украинскому правительству в поддержку его усилий. Таким образом, Латвия продемонстрировала свою приверженность поддержке Украины, уже инвестировав более 1% своего ВВП в военную и финансовую помощь, а также обучение украинских солдат.

Однако, несмотря на эти усилия, президент Латвии Эдгарс Ринкевич недавно выразил беспокойство по поводу снижения финансовой помощи, призывая Запад продолжать поддержку Украины вооружениями.

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Помимо этого, Латвия приняла ряд решений, направленных на ограничение связей с Россией, включая высылку российских граждан и запрет на пересечение границы российскими автомобилями. Эти меры вызвали осуждение со стороны Москвы, которая обвиняет Ригу в "непримиримой русофобской политике".