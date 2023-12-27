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Латвия предприняла необычный шаг в поддержку Украины, передавая ей автомобили, конфискованные у водителей, нарушивших правила дорожного движения из-за алкоголя. С февраля 2023 года, в соответствии с изменениями в законодательстве, Латвия отправила в Украину около 271 автомобиля, общей стоимостью более €900 тысяч. Также рассматривается вопрос о передаче еще 34 автомобилей на сумму €160 тысяч.
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Это решение было принято после внесения изменений в латвийское законодательство, позволяющих передавать конфискованные автомобили украинскому правительству в поддержку его усилий. Таким образом, Латвия продемонстрировала свою приверженность поддержке Украины, уже инвестировав более 1% своего ВВП в военную и финансовую помощь, а также обучение украинских солдат.
Однако, несмотря на эти усилия, президент Латвии Эдгарс Ринкевич недавно выразил беспокойство по поводу снижения финансовой помощи, призывая Запад продолжать поддержку Украины вооружениями.
Помимо этого, Латвия приняла ряд решений, направленных на ограничение связей с Россией, включая высылку российских граждан и запрет на пересечение границы российскими автомобилями. Эти меры вызвали осуждение со стороны Москвы, которая обвиняет Ригу в "непримиримой русофобской политике".