Турция делает важный шаг в сторону расширения НАТО: комитет по внешним делам в турецком парламенте выразил поддержку присоединению Швеции к Североатлантическому альянсу. Это решение открывает дорогу к дальнейшему обсуждению вопроса на полном заседании турецкого парламента.

реклама

Процесс ратификации членства Швеции в НАТО, начатый в 2022 году, ранее замедлялся из-за ряда вопросов, вызвавших обеспокоенность со стороны Турции, включая инциденты с осквернением Корана и предоставление убежища курдским активистам. Несмотря на эти вызовы, Турция уже одобрила вступление Финляндии в альянс, но решение по Швеции оставалось в подвешенном состоянии.

Рекомендация комитета является значительным шагом в процессе расширения НАТО, что подчеркивает усилия альянса по укреплению своего восточного фланга в условиях меняющейся геополитической обстановки. Теперь решение остается за полным составом турецкого парламента, чье голосование определит дальнейшую судьбу Швеции в НАТО.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы



