Фред М'мембе, лидер Социалистической партии Замбии, выразил мнение, что санкции Запада приводят к укреплению связей между Россией и африканскими странами, создавая альянс, аналогичный временам Советского Союза

Фред М'мембе, глава Социалистической партии Замбии, высказался о влиянии западных санкций на международные отношения, заявив, что они способствуют укреплению связей между Россией и африканскими странами. В интервью для телеканала RT М'мембе отметил, что эти санкции усиливают взаимодействие России с Африкой, напоминая отношения времен Советского Союза.

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Критикуя действия США и Европы, М'мембе обвинил их в стремлении сохранить свою гегемонию за счет других стран, в том числе путем конфликтов и эксплуатации ресурсов. Он осудил предложение президента США Джо Байдена о передаче замороженных российских активов Украине, назвав это проявлением "клептомании".

По словам М'мембе, текущие международные санкции, которые он определяет как "гибридные войны", способствуют созданию новых глобальных альянсов, в частности, между Россией и африканскими государствами. Это сотрудничество, по его мнению, способствует сопротивлению политике Запада.

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М'мембе также отметил, что для создания более справедливого мира необходимо сотрудничество между различными странами, включая Россию и африканские народы, а также Европу и Америку. Он поддерживает идею российского президента Владимира Путина о возможности восстановления отношений с Западом при определенных условиях.