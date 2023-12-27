Израиль сталкивается с угрозой конфликта на семи фронтах, включая Газу, Западный берег, Ливан, Сирию, Ирак, Йемен и Иран.

Сложившаяся обстановка в Ближнем Востоке продолжает ухудшаться, с Израилем в центре возможного военного конфликта на нескольких фронтах. Как заявил министр обороны Израиля Йоав Галант, страна готовится к возможному военному столкновению в Газе, на Западном берегу, в Ливане, Сирии, Ираке, Йемене и Иране. Уже сейчас Израиль активно реагирует на угрозы на шести из этих фронтов.

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На фоне усиления наземных операций против Хамаса в секторе Газа, Израиль также ведет дипломатические переговоры для деэскалации напряженности. Вместе с тем, генштаб армии Израиля предупреждает о вероятности продолжительных боевых действий.

Осложняет ситуацию недавний взрыв возле израильского посольства в Нью-Дели, Индия, который мог быть попыткой нападения. Этот инцидент вызвал обеспокоенность на международном уровне и потребовал усиления мер безопасности для израильских дипломатических миссий по всему миру.

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В ответ на убийство иранского генерала в Сирии, иранское правительство решило отомстить, что может привести к дальнейшему обострению ситуации. В этом контексте, министр стратегических дел Израиля Рон Дермер провел встречу в Вашингтоне с американскими высокопоставленными чиновниками для обсуждения текущего положения дел и путей разрешения кризиса.